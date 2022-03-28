Свердловская область получила 79 млн рублей для стабилизации цен на хлеб

Свердловская область получила 79 млн рублей для стабилизации цен на хлеб
Свердловская область получила 79 млн рублей для стабилизации цен на хлеб
Сегодня, 20:50ЭкономикаФото: pixabay.com
Правительство РФ выделило российским регионам 2,5 млрд рублей на борьбу с ростом цен на хлебобулочные изделия; из них 79 млн рублей направлены Свердловской области.

Для того чтобы в России не росли цены на хлеб, производители введут так называемый мораторий.

Так, для стабилизации цен правительство Российской Федерации направило регионам 2,5 млрд рублей из федерального бюджета. Из них 79 млн рублей направлены в Свердловскую область, пишет Ura.ru.

За счет этих средств, а также регионального финансирования планируется компенсировать хлебопекам издержки из-за роста цен на сырье.

По словам заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, это позволит «удержать» цены на черный и белый хлеб на показателях начала или середины марта текущего года и избежать дальнейшего роста цен на данную продукцию до конца 2022 года.

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