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Под Екатеринбургом таможенники пустили под пресс 20 тонн польских яблочек (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Под Екатеринбургом таможенники пустили под пресс 20 тонн польских яблочек (ФОТО)

28 апреля 2016, 11:10ЭкономикаТимофей Данилов
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