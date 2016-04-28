В Нижнем Тагиле подрядчиков обяжут или выполнить гарантийные ремонты до 1 июня, или заплатить за них городу

Все гарантийные ремонты на дорогах города - это устранение за счет подрядчиков проблем, которые появились во время эксплуатации дорог в гарантийный период. В Нижнем Тагиле 8 из 32 дорог, которые в 2013 году были капитально отремонтированы, находятся в критическом состоянии: ул. Заводская, Черноисточинское шоссе, Восточное шоссе, Береговая-Ударная, часть улицы Челюскинцев в районе плотины, участок ул. Горошникова в месте примыкания к гостинице ParkInn, а также ул. Красногвардейская.

Напомним, на ул. Красногвардейская (на фото) ремонт вёлся с нарушениями, что впоследствии и сказалось на качестве дорожного полотна.

Еще в марте Сергей Носов озвучил, что все гарантийные ремонты будут осуществлены не только силами и средствами подрядчиков, но и в срок до 1 июня. На данный момент у Главы города появилось еще одно условие. По решению градоначальника, работы, которые не будут сделаны подрядчиками в установленный срок, будут выполнены силами других подрядных организаций.

Сметы на гарантийные ремонты уже есть. Они должны пройти госэкспертизу. И если 1 июня в Нижнем Тагиле работы не будут сделаны, город выполнит их сам. А стоимость работ будет взыскана с подрядчиков в судебном порядке заявил Сергей Носов.

Вероятность применения этих мер высока: некоторые подрядчики до сих пор не предоставили сроки начала работ по гарантии.

Одного из подрядчиков мы никак не можем найти, он не выходит на контакт. Претензии ему отправлены, но ответа пока нет сообщил главный инженер «Службы заказчика» Николай Новиков.

Сергей Носов распорядился инициировать проверку деятельности данного подрядчика: специалисты администрации города должны подготовить заявления в соответствующие инстанции уже 29 апреля.