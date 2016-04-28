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В Нижнем Тагиле подрядчиков обяжут или выполнить гарантийные ремонты до 1 июня, или заплатить за них городу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле подрядчиков обяжут или выполнить гарантийные ремонты до 1 июня, или заплатить за них городу

28 апреля 2016, 17:30ЭкономикаАлександра Логинова
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