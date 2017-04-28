138 миллионов рублей задолжали своим работникам предприятия Свердловской области
28 апреля 2017, 09:20Экономика
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138 млн руб. задолжали свердловчанам предприятия области. Эту сумму озвучил депутат Государственной думы Андрей Ветлужских.
Госинспекция труда предоставила данные на 1 апреля текущего года, из которых видно, что среди должников несколько крупных предприятий области. Некоторые из них ранее заявили о банкротстве.
На текущий момент 13 тыс. свердловчан работают в режиме не полной занятости, сообщает Накануне.ру. На учете в Центрах занятости стоят 33 тыс. безработных.
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