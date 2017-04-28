900 объектов сетей газоснабжения в Нижнем Тагиле отдадут под приватизацию

Как сообщает «Тагильский рабочий», неоднократно здание выставлялось на торги, однако желающих его приобрести не нашлось. Тогда администрация города приняла решение оставить здание у себя на балансе и занять его рядом управлений и отделов. Сейчас здание непригодно для использования и требует ремонта.