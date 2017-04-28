900 объектов сетей газоснабжения в Нижнем Тагиле отдадут под приватизацию
206 км газовых сетей Нижнего Тагила попадут под приватизацию, а вот гостиницу «Северный Урал» наоборот исключили из списка.
Как сообщает «Тагильский рабочий», неоднократно здание выставлялось на торги, однако желающих его приобрести не нашлось. Тогда администрация города приняла решение оставить здание у себя на балансе и занять его рядом управлений и отделов. Сейчас здание непригодно для использования и требует ремонта.
Также планируется приватизировать 900 объектов сетей газоснабжения.
В своем решении поддержать приватизацию объектов газового комплекса мы руководствовались следующим: эти 206 километров сетей построены давно, примерно, 40 лет назад. В настоящий момент они практически бесхозны. Нужно, чтобы их обслуживали, ремонтировали. Оставлять все как есть потенциально опасно сообщил председатель комиссии по предпринимательской деятельности Андрей Исаев.
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