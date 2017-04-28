Россияне начнут платить за чердаки, подвалы и лестничные площадки

Главный жилинспектор России дал распоряжение: ввести для жильцов счета за оплату электроэнергии в подвалах, чердаках, на лестницах, лестничных площадках, в местах нахождения консьержа, подъездах, межквартирных коридорах, холлах, вестибюлях и других нежилых помещениях.

Новая строка расходов увеличит счета за услуги ЖКХ в среднем на 300-500 рублей. Против данного предложения выступали Общественная палата России и комитет Госдумы РФ. Тем не менее, данное нововведение не будет отменено, сообщает газета «Известия». Официальное письмо жилинспектора РФ с новым распоряжением уже направлено всем региональным властям.