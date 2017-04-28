Россияне начнут платить за чердаки, подвалы и лестничные площадки
28 апреля 2017, 13:20Экономика
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К существующей в России квартплате добавятся дополнительные платежи: жильцам многоквартирных домов придется платить еще и за нежилые помещения, находящиеся в их домах.
Главный жилинспектор России дал распоряжение: ввести для жильцов счета за оплату электроэнергии в подвалах, чердаках, на лестницах, лестничных площадках, в местах нахождения консьержа, подъездах, межквартирных коридорах, холлах, вестибюлях и других нежилых помещениях.
Новая строка расходов увеличит счета за услуги ЖКХ в среднем на 300-500 рублей. Против данного предложения выступали Общественная палата России и комитет Госдумы РФ. Тем не менее, данное нововведение не будет отменено, сообщает газета «Известия». Официальное письмо жилинспектора РФ с новым распоряжением уже направлено всем региональным властям.
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