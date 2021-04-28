Более трех млрд рублей поступили в бюджет Нижнего Тагила в первом квартале 2021 года

Более трех млрд рублей поступили в бюджет Нижнего Тагила в первом квартале 2021 года
Более трех млрд рублей поступили в бюджет Нижнего Тагила в первом квартале 2021 года
Сегодня, 14:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru

Почти 3,5 млрд получил бюджет Нижнего Тагила

Поступления в бюджет Нижнего Тагила в первом квартале 2021 года составили почти 3,5 млрд рублей. Отчет был опубликован на сайте мэрии.

Согласно отчету об исполнении бюджета города Нижний Тагил, с января по апрель 2021 года в городскую казну поступили 3,4 миллиарда рублей. В том числе:

  • 1,12 млрд - НДФЛ и доход на прибыль ;
  • 866 млн - налог на доходы от предпринимательской деятельности;
  • 156 млн - налог на товары;
  • 116 млн - налог на совокупный доход.

Также в числе поступлений входят платежи по иным налогам, акцизные сборы на алкоголь, топливо и другие товары, государственные пошлины и другие поступления.

Запланированная сумма на год составляет 15,5 миллиарда рублей. Полученные за первый квартал средства составляют 22,1 процента от этой суммы.

В отчете содержатся и данные о расходах. Из казны было потрачено 3,1 миллиарда рублей. Из них:

  • 119 млн - на физическую культуру и спорт;
  • 118 млн - на управление ЖКХ администрации города;
  • 105 млн - на образование;
  • 1 млрд - на управление городским хозяйством;
  • 66 млн - на транспорт;
  • 606 млн - на дорожное хозяйство;
  • 596 млн - на строительство, реконструкцию, ремонт и капремонт и содержание автодорог общего пользования.

Кроме того, были перечислены расходы на медицину, развитие сельского хозяйства и другие расходы.

Напомним, 22 апреля сообщалось о внесении корректировки бюджета Нижнего Тагила. Был изменен объем дефицита бюджета с учетом фактического остатка средств на счете на начало данного финансового года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
бюджетотчетдоходыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы