Более трех млрд рублей поступили в бюджет Нижнего Тагила в первом квартале 2021 года

Почти 3,5 млрд получил бюджет Нижнего Тагила

Поступления в бюджет Нижнего Тагила в первом квартале 2021 года составили почти 3,5 млрд рублей. Отчет был опубликован на сайте мэрии.

Согласно отчету об исполнении бюджета города Нижний Тагил, с января по апрель 2021 года в городскую казну поступили 3,4 миллиарда рублей. В том числе: 1,12 млрд - НДФЛ и доход на прибыль ;

866 млн - налог на доходы от предпринимательской деятельности;

156 млн - налог на товары;

116 млн - налог на совокупный доход. Также в числе поступлений входят платежи по иным налогам, акцизные сборы на алкоголь, топливо и другие товары, государственные пошлины и другие поступления. Запланированная сумма на год составляет 15,5 миллиарда рублей. Полученные за первый квартал средства составляют 22,1 процента от этой суммы. В отчете содержатся и данные о расходах. Из казны было потрачено 3,1 миллиарда рублей. Из них: 119 млн - на физическую культуру и спорт;

118 млн - на управление ЖКХ администрации города;

105 млн - на образование;

1 млрд - на управление городским хозяйством;

66 млн - на транспорт;

606 млн - на дорожное хозяйство;

596 млн - на строительство, реконструкцию, ремонт и капремонт и содержание автодорог общего пользования. Кроме того, были перечислены расходы на медицину, развитие сельского хозяйства и другие расходы. Напомним, 22 апреля сообщалось о внесении корректировки бюджета Нижнего Тагила. Был изменен объем дефицита бюджета с учетом фактического остатка средств на счете на начало данного финансового года. Первая корректировка бюджета на 2021 год утверждена депутатами в Нижнем Тагиле

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