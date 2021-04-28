Более трех млрд рублей поступили в бюджет Нижнего Тагила в первом квартале 2021 года

Согласно отчету об исполнении бюджета города Нижний Тагил, с января по апрель 2021 года в городскую казну поступили 3,4 миллиарда рублей. В том числе:
Также в числе поступлений входят платежи по иным налогам, акцизные сборы на алкоголь, топливо и другие товары, государственные пошлины и другие поступления.
Запланированная сумма на год составляет 15,5 миллиарда рублей. Полученные за первый квартал средства составляют 22,1 процента от этой суммы.
В отчете содержатся и данные о расходах. Из казны было потрачено 3,1 миллиарда рублей. Из них:
Кроме того, были перечислены расходы на медицину, развитие сельского хозяйства и другие расходы.
Напомним, 22 апреля сообщалось о внесении корректировки бюджета Нижнего Тагила. Был изменен объем дефицита бюджета с учетом фактического остатка средств на счете на начало данного финансового года.