Предпринимателей Тагила отправляют в Екатеринбург для оформления выплат от «Нейвы»

Юридические лица не могут получить в открывшемся в Тагиле филиале банка-агента «Открытие» выплаты от «Нейвы», так как подавать заявления на возмещение денежных средств необходимо в Екатеринбурге.

Представители бизнеса жалуются на работу банка ПАО Банк «ФК Открытие», который стал банком-агентом, выплачивающим страховое возмещение вкладчикам «Нейвы». В попытках обратиться за выплатами, тагильские предприниматели узнали, что заявления о выплате возмещения они могут подать только в Екатеринбурге, сообщает АН «Между строк». Денежные средства до 1,4 млн возвращается вкладчикам через банк-агент «Открытие», если юрлицо подпадает под малый бизнес. Все, что свыше, — мы сейчас даем выписку по остаткам на счете, и с ней ИП или ООО идут также в банк-агент, который принимает юридических лиц. На сайте банка «Открытие» есть списки филиалов, которые работают с физическими лицами и юридическими лицами. На сколько я помню, работают с юрлицами работают два офиса в Екатеринбурге, прокомментировал редакции TagilCity.ru директор офиса в Нижним Тагиле Алексей Канашин. На сайте банка-агента обозначено четыре офиса в Екатеринбурге, работающие с юридическими лицами: на улицах Карла Маркса, 1А и 8 Марта, 149, Орджоникидзе 17А и Свердлова, 11А. Напомним, 26 апреля клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле. Жители жаловались на долгое ожидание и уходили, когда понимали, что получение выплат займет много времени. Клиенты банка «Нейва» выстроились в очередь у банка «Открытие» в Нижнем Тагиле

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