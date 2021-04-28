В 6 млн обойдется проект реконструкции моста через реку Туру в Верхотурье

Аукцион был объявлен ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Рассмотрение заявок прошло 27 апреля 2021 года. По итогу из трех заявившихся победителем было объявлено ООО «Институт дорпроект».
В качестве объекта реконструкции обозначен железобетонный мост в неудовлетворительном состоянии длиной 105,6 метра. Он был построен в 1964 году и расположен на автомобильной дороге Подъезд к городу Верхотурье.
Согласно документации, подрядчик выполнит три этапа работ:
На первом этапе будет выполнен сбор исходных данных, выполнение комплекса инженерных изысканий, а затем прохождение государственной экспертизы результатов.
Организация должна будет разработать «Рыбохозяйственный раздел» с согласованием в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. При укладке асфальта предусмотреть битумную основу. При устройстве наружного освещения необходимо будет предусмотреть автоматическое управление с возможностью управления и передачи данных с диспетчерского пункта.
В результате работ подрядчик должен быть предоставить готовый проект капитального моста с асфальтобетонным покрытием.
Напомним, 24 марта сообщалось об объявлении конкурса со стартовой ценой в 4,5 миллиона рублей по ремонту дороги на улице Спортивная в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом.