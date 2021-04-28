В 6 млн обойдется проект реконструкции моста через реку Туру в Верхотурье

Организация должна будет разработать «Рыбохозяйственный раздел» с согласованием в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. При укладке асфальта предусмотреть битумную основу. При устройстве наружного освещения необходимо будет предусмотреть автоматическое управление с возможностью управления и передачи данных с диспетчерского пункта.