В 6 млн обойдется проект реконструкции моста через реку Туру в Верхотурье

В 6 млн обойдется проект реконструкции моста через реку Туру в Верхотурье
В 6 млн обойдется проект реконструкции моста через реку Туру в Верхотурье
Сегодня, 16:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Шесть миллионов рублей заплатит ГКУ «Управление автомобильных дорог» за разработку проекта моста через реку Туру в Верхотурье.

Аукцион был объявлен ГКУ СО «Управление автомобильных дорог». Рассмотрение заявок прошло 27 апреля 2021 года. По итогу из трех заявившихся победителем было объявлено ООО «Институт дорпроект».

В качестве объекта реконструкции обозначен железобетонный мост в неудовлетворительном состоянии длиной 105,6 метра. Он был построен в 1964 году и расположен на автомобильной дороге Подъезд к городу Верхотурье.

Согласно документации, подрядчик выполнит три этапа работ:

  1. инженерные изыскания (20 мая 2021 года - 16 января 2023 года);
  2. документация по планировке территории (20 июня 2022 года - 16 апреля 2023 года;
  3. проектная документация (17 апреля 2023 года - 25 ноября 2023 года).

На первом этапе будет выполнен сбор исходных данных, выполнение комплекса инженерных изысканий, а затем прохождение государственной экспертизы результатов.

Организация должна будет разработать «Рыбохозяйственный раздел» с согласованием в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. При укладке асфальта предусмотреть битумную основу. При устройстве наружного освещения необходимо будет предусмотреть автоматическое управление с возможностью управления и передачи данных с диспетчерского пункта.

В результате работ подрядчик должен быть предоставить готовый проект капитального моста с асфальтобетонным покрытием.

Напомним, 24 марта сообщалось об объявлении конкурса со стартовой ценой в 4,5 миллиона рублей по ремонту дороги на улице Спортивная в селе Петрокаменском под Нижним Тагилом.

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