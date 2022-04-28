Овощи, фрукты и сметана подешевели за неделю в Свердловской области

Стоимость капусты, лука, картофеля, бананов, муки и сметаны снизилась за неделю в Свердловской области. Такие данные приводятся в статистике Свердловскстата за 15–22 апреля.

Больше всех потеряла в цене капуста. Она подешевела на 5,82%. Теперь за один килограмм продавцы просят 96,46 рубля. Лук подешевел на 5,2% до 51,35 рубля за килограмм. Помидоры в среднем стоят 192,8 рубля, что на 3,67% меньше. Картофель потерял 0,14% от стоимости и теперь стоит 53 рубля. Бананы подешевели до 114,19 рубля на 6,28%. Мука теперь стоит 54,81 рубля. Ее цена уменьшилась на 3% и цена на сметану снизилась на 2,31% до 279,61 рубля. Ранее было зафиксировано снижение цены на огурцы, помидоры, капусту и сливочное масло.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter