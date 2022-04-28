В премии «Банк года» получили награды два продукта Банка Хоум Кредит

В премии «Банк года» получили награды два продукта Банка Хоум Кредит
В премии «Банк года» получили награды два продукта Банка Хоум Кредит
Сегодня, 21:53ЭкономикаФото: pixabay.com
Премия «Банк года» от финансового портала «Банки.ру» досталась сразу двум продуктам Банка Хоум Кредит: кредитной карте «120 дней без %» и дебетовой карточке «Польза». Их называют флагманами линейки карт Банка Хоум Кредит.

Кредитная карта «120 дней без %» предусматривает долгий льготный период. К этому нужно добавить еще и бесплатное обслуживание. Кредитку запустили в прошлом году. Владельцы такой карты могут получать прозрачный кешбэк за покупки. Еще одним козырем карты стало рефинансирование займов по картам других банков, сообщает сайт newizv.ru.

Используя дебетовую карту «Польза», можно получать весомый кешбэк. Карту обслуживают бесплатно. Еще по карточке можно без комиссии переводить средства в любые банки и снимать наличные в каждом банкомате в рамках лимита.

Эти выгоды отметили пользователи карт Банка Хоум Кредит и эксперты премии.

Выбор экспертного совета и пользователей «Банки.ру» доказывает, что Банк Хоум Кредит предлагает на рынке конкурентоспособные, удобные, выгодные и востребованные продукты, подчеркнул директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов.

Премия «Банк года» является одним из основных событий отечественного финансового рынка. Она помогает россиянам ознакомиться с экспертной непредвзятой оценкой финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было роздано свыше 300 наград. Их получили банки, микрофинансовые организации, страховые и инвестиционные компании за востребованные и выгодные финансовые продукты, а также высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы