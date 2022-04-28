В премии «Банк года» получили награды два продукта Банка Хоум Кредит

Кредитная карта «120 дней без %» предусматривает долгий льготный период. К этому нужно добавить еще и бесплатное обслуживание. Кредитку запустили в прошлом году. Владельцы такой карты могут получать прозрачный кешбэк за покупки. Еще одним козырем карты стало рефинансирование займов по картам других банков, сообщает сайт newizv.ru.
Используя дебетовую карту «Польза», можно получать весомый кешбэк. Карту обслуживают бесплатно. Еще по карточке можно без комиссии переводить средства в любые банки и снимать наличные в каждом банкомате в рамках лимита.
Эти выгоды отметили пользователи карт Банка Хоум Кредит и эксперты премии.
Выбор экспертного совета и пользователей «Банки.ру» доказывает, что Банк Хоум Кредит предлагает на рынке конкурентоспособные, удобные, выгодные и востребованные продукты, подчеркнул директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов.
Премия «Банк года» является одним из основных событий отечественного финансового рынка. Она помогает россиянам ознакомиться с экспертной непредвзятой оценкой финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было роздано свыше 300 наград. Их получили банки, микрофинансовые организации, страховые и инвестиционные компании за востребованные и выгодные финансовые продукты, а также высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.