В премии «Банк года» получили награды два продукта Банка Хоум Кредит

Премия «Банк года» является одним из основных событий отечественного финансового рынка. Она помогает россиянам ознакомиться с экспертной непредвзятой оценкой финансовых продуктов и компаний. За 15 лет существования премии было роздано свыше 300 наград. Их получили банки, микрофинансовые организации, страховые и инвестиционные компании за востребованные и выгодные финансовые продукты, а также высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.