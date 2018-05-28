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НДС в России может быть повышен до 20%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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НДС в России может быть повышен до 20%

28 мая, 10:35Экономика
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