НДС в России может быть повышен до 20%
28 мая, 10:35Экономика
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НДС в России может повыситься с 18% до 20%. Это необходимо для реализации «майских указов» президента.
В России НДС может быть повышен до 20%. Помимо этого не исключена отмена льготной ставки НДС в 10%. Благодаря этому правительство сможет изыскать около 2 трлн рублей за 6 лет Средства будут направлены на реализацию «майских указов» президента.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве, на реализацию «майских указов» не хватает 8 трлн рублей. Их возможно получить повышением НДС, а также благодаря повышению пенсионного возраста. При этом отмечается, что НДС не повышается, а возвращается к размеру, который был в 2004 году.
Стоит отметить, что никаких официальных заявлений об изменении размера НДС пока не поступало.
Ранее также обсуждалось повышение НДФЛ. Однако потом обсуждение вопроса было отложено.
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