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#домахорошо
На Урале дорожает капуста и молочная продукция
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На Урале дорожает капуста и молочная продукция

Сегодня, 13:30ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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