На Урале дорожает капуста и молочная продукция

В настоящий момент отмечен рост цен на основную часть ассортимента молочной продукции, исключение пока составляют молочные смеси. Среди причин подорожания называют рост издержек в связи со включением молочной продукции в список товаров, подлежащих обязательной ветсертификации, схожие тенденции на мировом рынке и меры, направленные на борьбу с фальсифицированными товарами.

Увеличение стоимости молочной продукции сказалось на уровне инфляции в регионе. В апреле этого года показатель составил 4,2%. Помимо молока подорожала капуста. Связано это со снижением количества запасов прошлого года.