«Руды хватит на 100 лет». ЕВРАЗ приступил к запуску нового месторождения в Качканаре

По словам вице-президента ЕВРАЗа Дениса Новоженова, первая очередь проекта позволит Качканарскому горно-обогатительному комбинату сохранить добычу руды на уровне 59 млн тонн в год, а это гарантирует стабильную работу Нижнетагильскому металлургическому комбинату.

К 2024 году СКМ будет обеспечивать 22% от всего объёма руды, добытого на предприятии,заявил Новоженов.

В настоящее время ведется подготовка к добыче руды: начинается строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, насосных станций, дренажных канав и водоводов. Первые пробные тонны руды будут доставлены на склад уже в 2020 году, в январе 2021 начнется их промышленная отгрузка на фабрики.