Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
«Руды хватит на 100 лет». ЕВРАЗ приступил к запуску нового месторождения в Качканаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%95%d0%92%d0%a0%d0%90%d0%97%2520%d0%9a%d0%93%d0%9e%d0%9a%5b1%5d

«Руды хватит на 100 лет». ЕВРАЗ приступил к запуску нового месторождения в Качканаре

Сегодня, 18:12ЭкономикаФото: ЕВРАЗ
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе