«Руды хватит на 100 лет». ЕВРАЗ приступил к запуску нового месторождения в Качканаре
ЕВРАЗ объявил о старте первого этапа разработки Собственно-Качканарского месторождения, сообщила пресс-служба компании. На реализацию будет направлено 6,4 млрд рублей, проект дополнительно создаст 135 рабочих мест.
По словам вице-президента ЕВРАЗа Дениса Новоженова, первая очередь проекта позволит Качканарскому горно-обогатительному комбинату сохранить добычу руды на уровне 59 млн тонн в год, а это гарантирует стабильную работу Нижнетагильскому металлургическому комбинату.
К 2024 году СКМ будет обеспечивать 22% от всего объёма руды, добытого на предприятии,заявил Новоженов.
В настоящее время ведется подготовка к добыче руды: начинается строительство автомобильных и железных дорог, линий электропередач, насосных станций, дренажных канав и водоводов. Первые пробные тонны руды будут доставлены на склад уже в 2020 году, в январе 2021 начнется их промышленная отгрузка на фабрики.
Общая длина карьера СКМ — 6 километров, ширина — до 4 километров, высота залегания пород — от 220 до 630 метров. Запасы железных титаномагнетитовых руд, по предварительной оценке, составляют 6,87 млрд тонн, среднее содержание железа — 16,6%. Как сообщила пресс-служба ЕВРАЗа, сейчас компания использует 60 миллионов тонн сырья в год, то есть запасов руды в СКМ хватит более чем на 100 лет.