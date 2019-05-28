ЦБ улучшил сторублевые купюры

Банк России применил на сторублевых купюрах новое лаковое покрытие, которое ранее применялось в купюрах номиналом 200 рублей, сообщила «Российская Газета». Так же поступят с купюрами в 50 рублей.
Об этом «Российской газете» рассказал заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко. По его словам, банкноты в 200 рублей сделаны из износоустойчивой бумаги с лаковым покрытием. На протяжении года в обращении, технология хорошо себя зарекомендовал. Теперь банк выполнит по ней около трети выпускаемых сторублевых купюр, а позже и все остальные. Покрытие практически незаметно и не определяется на ощупь.
Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими. Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операциюотметил Демиденко
По данным Банка России, доля 100 рублей в общем количестве банкнот составляет 19 процентов, заявлено в "Российской Газете"