ЦБ улучшил сторублевые купюры

Об этом «Российской газете» рассказал заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко. По его словам, банкноты в 200 рублей сделаны из износоустойчивой бумаги с лаковым покрытием. На протяжении года в обращении, технология хорошо себя зарекомендовал. Теперь банк выполнит по ней около трети выпускаемых сторублевых купюр, а позже и все остальные. Покрытие практически незаметно и не определяется на ощупь.