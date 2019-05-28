В Екатеринбурге восемь компаний хотят получить 161 млн руб. за благоустройство парка

27 мая завершился прием заявок от участников, имена претендентов не разглашаются, известно лишь, что заявились восемь компаний. Имя победителя станет известно 30 мая. Найти исполнителя контракта мэрия Екатеринбурга пытается во второй раз. Первый аукцион не состоялся, так как члены комиссии признали заявки не соответствующими требованиям.