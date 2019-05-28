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#домахорошо
В Екатеринбурге восемь компаний хотят получить 161 млн руб. за благоустройство парка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге восемь компаний хотят получить 161 млн руб. за благоустройство парка

Сегодня, 11:00ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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