В Екатеринбурге восемь компаний хотят получить 161 млн руб. за благоустройство парка
Восемь компаний заявились к участию в аукционе по поиску подрядчика на благоустройство парка Зеленая Роща. Начальная цена контракта — 161 миллион рублей, пишет интернет-издание Znak.
27 мая завершился прием заявок от участников, имена претендентов не разглашаются, известно лишь, что заявились восемь компаний. Имя победителя станет известно 30 мая. Найти исполнителя контракта мэрия Екатеринбурга пытается во второй раз. Первый аукцион не состоялся, так как члены комиссии признали заявки не соответствующими требованиям.
Вокруг реконструкции парка разгорелся скандал, когда общественник Владимир Злоказов обнаружил, что, согласно проекту компании «Архитек», планируется вырубка 230 деревьев, среди которых 47 вековых сосен.
Также общественник нашел ряд технических недочетов, в частности отсутствие правильной системы дренажей. После заявления Злоказова на место выезжал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который признал, что ряд моментов требуют доработки.