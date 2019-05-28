В развитие туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле вложат 5 млрд рублей

Общая протяжённость горнолыжных трасс составит 50 километров, на которых смогут кататься 7,5 тыс. человек, рассказал директор горнолыжного комплекса Леонид Гункевич. Необходимые 5 млрд рублей будут частью средств, которые правительство Свердловской области планирует направить на создание туристического кластера.