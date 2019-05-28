В развитие туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле вложат 5 млрд рублей
Сегодня, 23:09ЭкономикаФото: gorabelaya.ru
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Строительство новых горнолыжных трасс и подъёмников на «Горе Белой» потребует привлечения инвестиции в размере 5 млрд рублей. Объекты будут открыты в 2021 году, сообщает «Правда УрФО».
Общая протяжённость горнолыжных трасс составит 50 километров, на которых смогут кататься 7,5 тыс. человек, рассказал директор горнолыжного комплекса Леонид Гункевич. Необходимые 5 млрд рублей будут частью средств, которые правительство Свердловской области планирует направить на создание туристического кластера.
Напомним, создание инфраструктуры проекта обойдётся региону в 200 млн, развитие потребует 8 млрд частных инвестиций. Резиденты туристического кластера, со слов областных властей, получат налоговые льготы. Решение о создании туркластера принял в 2018 году губернатор Евгений Куйвашев.
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