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#домахорошо
В развитие туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле вложат 5 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В развитие туркластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле вложат 5 млрд рублей

Сегодня, 23:09ЭкономикаФото: gorabelaya.ru
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