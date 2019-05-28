Возбуждено новое уголовное дело на экс-директора «Роскоммунэнерго»

До 1 апреля 2018 года «Роскоммунэнерго» поставляло электроэнергию в Нижний Тагил. У компании накопился долг перед «МРСК Урала», которая занималась транспортировкой электроэнергии до потребителя. Арбитражный суд Свердловской области постановил рассчитаться с МРСК. Но, как сообщает издание, бывший директор с долгами не рассчитался. В связи с этим возбуждено новое дело.