Возбуждено новое уголовное дело на экс-директора «Роскоммунэнерго»
Сегодня, 16:46ЭкономикаФото: pixabay.com
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Экс-генерального директора АО «Роскоммунэнерго» Ивана Ворачева обвиняют в уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, сообщило ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу МРСК Урала. Ворачеву грозит до двух лет лишения свободы.
До 1 апреля 2018 года «Роскоммунэнерго» поставляло электроэнергию в Нижний Тагил. У компании накопился долг перед «МРСК Урала», которая занималась транспортировкой электроэнергии до потребителя. Арбитражный суд Свердловской области постановил рассчитаться с МРСК. Но, как сообщает издание, бывший директор с долгами не рассчитался. В связи с этим возбуждено новое дело.
Сейчас «Роскоммунэнерго» находится в стадии банкротства, а его функции в Нижнем Тагиле выполняет «МРСК Урала»
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