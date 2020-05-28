Свердловская область получит 3,5 миллиарда рублей на социальные выплаты населению
Сегодня, 21:55ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Из-за ситуации с коронавирусом федеральные власти направят 3,5 млрд рублей в Свердловскую область для выплат населению, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Деньги направят на различные социальные выплаты. Свердловская область уже потратила 800 млн рублей на выплаты свердловчанам.
Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов, ранее объем выплат из федерального бюджета был определен в 1,8 млрд рублей. Однако на 20 мая из этой суммы уже потратили 822 млн рублей на выплаты населению. С мая по сентябрь дополнительно в область направят 1,7 млрд рублей.
По словам Антонова, за помощью в департамент обратились несколько тысяч предпринимателей, пострадавших из-за пандемии.
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