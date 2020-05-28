Свердловская область получит 3,5 миллиарда рублей на социальные выплаты населению

Как рассказал директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов, ранее объем выплат из федерального бюджета был определен в 1,8 млрд рублей. Однако на 20 мая из этой суммы уже потратили 822 млн рублей на выплаты населению. С мая по сентябрь дополнительно в область направят 1,7 млрд рублей.