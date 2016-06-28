Руководство екатеринбургского космического предприятия объявило конкурс на закупку внедорожника за 6 миллионов рублей

В техзадании конкурса уточнялось, что автомобиль Toyota Land Cruiser 200 должен быть произведен в 2016 году и снабжен турбо-дизельным двигателем V8 объёмом 4,5 литра. Не была забыта и комплектация салона. Он должен быть отделан вставками под дерево, иметь четырехзонный климат-контроль, а также аудиосистему премиум-класса.

Конкурс обнаружили участники общественного движения «Общероссийский народный фонд». Они обратились с запросом к администрации предприятия, в котором попросили обосновать необходимость такой покупки.

В свою очередь, редакция TagilCity.ru связалась с пресс-службой предприятия и попросила прокомментировать ситуацию:

Конкурс не состоялся и автомобиль не приобретен. Что тут комментировать? Когда состоится, тогда и будем об этом говорить. Сейчас нечего обсуждать ответили журналисту.

В связи с тем, что участие в конкурсе принял всего один участник, его признали несостоявшимся.

Руководителем предприятия с мая 2016 года является Андрей Мисюра, в прошлом министр свердловской промышленности и науки.