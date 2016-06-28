Тагильский МУП выплатил 17 миллионов долгов по зарплате
28 июня 2016, 11:05Экономика
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В мае 2016 года в Нижнем Тагиле против одного из работодателей было возбуждено уголовное дело. Предприятие МУП «Тагилгражданпроект» задолжало своим работникам в общей сумме более 17 миллионов рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
На сегодняшний день долг погашен, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Однако расследование дела по задолженности продолжается. Следователям предстоит выяснить, по какой причине и при каких обстоятельствах работодатель был вынужден совершить данное преступление.
Напомним, долг перед работниками образовался у предприятия в период с ноября 2015 года по май 2016 года.
Добавим, что невыплата заработной платы является грубым нарушением прав человека.
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