56 регионов России недостаточно эффективно используют ресурсы для развития ЖКХ (ФОТО)

По данным Минэк, 26 субъектов РФ при высокой обеспеченности за счет доходов ЖКХ и субсидий содержат коммунальное хозяйство в неудовлетворительном состоянии.

Хуже всех обстоят дела в Коми АССР и Архангельской области, сообщает газета «Известия».

В 33 регионах страны состояние ЖКХ оценивается как удовлетворительное. Однако, как считают в ведомстве, средства расходуются недостаточно эффективно.

Лишь в семи регионах Российской Федерации неудовлетворительная оценка состояния ЖКХ объясняется недостатком вливаний, то есть, денежных поступлений.

Чувашия, Севастополь, Тульская и Белгородская области – эти регионы признаны лучшими по показателям эффективности расходования средств ЖКХ.

По мнению Минэк, чтобы поднять уровень ЖКХ, не нужно поднимать тарифы и увеличивать размер субсидий в регионах. Эффективнее будет усилить контроль за расходованием средств в этой сфере и наладить администрирование на местах.

Фото: «Известия»