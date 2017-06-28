56 регионов России недостаточно эффективно используют ресурсы для развития ЖКХ (ФОТО)
Проанализировав коммунальный комплекс субъектов Российской Федерации, Минэк пришел к выводу, что в большинстве регионов имеющиеся у ЖКХ средства расходуются недостаточно эффективно.
По данным Минэк, 26 субъектов РФ при высокой обеспеченности за счет доходов ЖКХ и субсидий содержат коммунальное хозяйство в неудовлетворительном состоянии.
Хуже всех обстоят дела в Коми АССР и Архангельской области, сообщает газета «Известия».
В 33 регионах страны состояние ЖКХ оценивается как удовлетворительное. Однако, как считают в ведомстве, средства расходуются недостаточно эффективно.
Лишь в семи регионах Российской Федерации неудовлетворительная оценка состояния ЖКХ объясняется недостатком вливаний, то есть, денежных поступлений.
Чувашия, Севастополь, Тульская и Белгородская области – эти регионы признаны лучшими по показателям эффективности расходования средств ЖКХ.
По мнению Минэк, чтобы поднять уровень ЖКХ, не нужно поднимать тарифы и увеличивать размер субсидий в регионах. Эффективнее будет усилить контроль за расходованием средств в этой сфере и наладить администрирование на местах.
Фото: «Известия»
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