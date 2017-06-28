Крупные предприятия в Свердловской области подверглись хакерской атаке
28 июня 2017, 13:30Экономика
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Хакерской атаке подверглись «Роснефть» и ЕВРАЗ НТМК.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Сообщения о хакерской атаке на сервера крупных компаний поступили сегодня в СМИ из всех частей России. В том числе, на НТМК в Нижнем Тагиле частично произошли сбои в работе компьютерного оборудования.
На заправках «Роснефти» в Екатеринбурге перестали функционировать кассовые аппараты и возникли проблемы с работой заправок.
Точные причины инцидента выясняются.
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