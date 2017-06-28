Многофункциональная корпоративная карта — лайфхак для бизнеса!
Банковские карты для бизнеса уже давно и твердо закрепились как один из самых востребованных инструментов круглосуточного доступа и использования средств расчетного счета. Подобно своим владельцам, эти карты часто работают «в режиме многозадачности». Разберемся, какой функционал карты можно считать действительно многозадачным.
Корпоративные карты, предлагаемые банками, при всей их, казалось бы, схожести во многом отличаются:
Банк «НЕЙВА» пошел дальше:
Отличия в картах для бизнеса кроются и в деталях. Так, например, некоторые банки разрешают «привязывать» карты для бизнеса только к специальному карточному счету (СКС), то есть просят клиентов открывать не только расчетный счет, но и СКС. В этом случае расходовать средства предприятия/предпринимателя с помощью карты возможно только после их поступления на СКС, а это значит, что сначала необходимо перевести деньги с расчетного счета на карточный и только потом ими можно воспользоваться. Это не всегда удобно малому бизнесу, у которого руководитель самостоятельно в полном объеме распоряжается средствами на счете — в этом случае ему гораздо удобнее, чтобы карта предоставляла прямой доступ к счету. В Банке «НЕЙВА» возможна как привязка корпоративной карты непосредственно к расчетному счету, так и при необходимости к СКСу — на усмотрение клиента. Однако карточный счет удобен тем предприятиям, где много подотчетных лиц, которым можно было бы выдать корпоративные карты для хозяйственных расходов и перечислять точную сумму для подотчета.
Также стоит обратить внимание на управление лимитами. Вы можете передать корпоративную карту для пополнения счета (инкассации средств) своим сотрудникам, но важно ограничить их в возможности воспользоваться уже имеющимися на счете деньгами — для этого нужно установить нулевой лимит на выдачу. Таким образом, возможность управлять лимитами — это еще один важный функционал карты для бизнеса.
Нередко юридические лица отказываются от оформления корпоративных карт исключительно из-за требований бухгалтерии к финансовым документам: в документах, предоставляемых банком, важно указание назначения использования средств, при использовании корпоративной карты банкомат не предоставлял документ с указанием источника взноса/выдачи наличных (символа кассового планирования). Эту проблему в «НЕЙВЕ» тоже решили, и теперь на экранах банкоматов вы можете выбрать необходимый вам источник взноса/выдачи денежных средств — банкомат выдаст чек со всей необходимой для бухгалтера информацией.
Одна из самых малоизвестных, но от этого не менее нужных опций для банковских бизнес-карт — возможность автоматически поддерживать сумму доступного остатка на карте, так называемая услуга СКС-чек. При уменьшении суммы банк автоматически увеличит доступный остаток на карточном счете, перечислив недостающую сумму с вашего расчетного счета. Самыми активными пользователями этой услуги являются клиенты транспортной сферы: транспортно-логистические компании, грузоперевозки, такси со штатными водителями и т. д., которые выпускают карты на водителей и всегда поддерживают на них необходимый остаток.
По вопросам выпуска и обслуживания корпоративных карт просим обращаться в круглосуточную службу клиентской поддержки по тел: 8−800−7000−213.
Банк «НЕЙВА»: не останавливаемся на достигнутом!