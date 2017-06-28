Многофункциональная корпоративная карта — лайфхак для бизнеса!

Корпоративные карты, предлагаемые банками, при всей их, казалось бы, схожести во многом отличаются:

Банк «НЕЙВА» пошел дальше:

Отличия в картах для бизнеса кроются и в деталях. Так, например, некоторые банки разрешают «привязывать» карты для бизнеса только к специальному карточному счету (СКС), то есть просят клиентов открывать не только расчетный счет, но и СКС. В этом случае расходовать средства предприятия/предпринимателя с помощью карты возможно только после их поступления на СКС, а это значит, что сначала необходимо перевести деньги с расчетного счета на карточный и только потом ими можно воспользоваться. Это не всегда удобно малому бизнесу, у которого руководитель самостоятельно в полном объеме распоряжается средствами на счете — в этом случае ему гораздо удобнее, чтобы карта предоставляла прямой доступ к счету. В Банке «НЕЙВА» возможна как привязка корпоративной карты непосредственно к расчетному счету, так и при необходимости к СКСу — на усмотрение клиента. Однако карточный счет удобен тем предприятиям, где много подотчетных лиц, которым можно было бы выдать корпоративные карты для хозяйственных расходов и перечислять точную сумму для подотчета.

Также стоит обратить внимание на управление лимитами. Вы можете передать корпоративную карту для пополнения счета (инкассации средств) своим сотрудникам, но важно ограничить их в возможности воспользоваться уже имеющимися на счете деньгами — для этого нужно установить нулевой лимит на выдачу. Таким образом, возможность управлять лимитами — это еще один важный функционал карты для бизнеса.

Нередко юридические лица отказываются от оформления корпоративных карт исключительно из-за требований бухгалтерии к финансовым документам: в документах, предоставляемых банком, важно указание назначения использования средств, при использовании корпоративной карты банкомат не предоставлял документ с указанием источника взноса/выдачи наличных (символа кассового планирования). Эту проблему в «НЕЙВЕ» тоже решили, и теперь на экранах банкоматов вы можете выбрать необходимый вам источник взноса/выдачи денежных средств — банкомат выдаст чек со всей необходимой для бухгалтера информацией.

Одна из самых малоизвестных, но от этого не менее нужных опций для банковских бизнес-карт — возможность автоматически поддерживать сумму доступного остатка на карте, так называемая услуга СКС-чек. При уменьшении суммы банк автоматически увеличит доступный остаток на карточном счете, перечислив недостающую сумму с вашего расчетного счета. Самыми активными пользователями этой услуги являются клиенты транспортной сферы: транспортно-логистические компании, грузоперевозки, такси со штатными водителями и т. д., которые выпускают карты на водителей и всегда поддерживают на них необходимый остаток.

По вопросам выпуска и обслуживания корпоративных карт просим обращаться в круглосуточную службу клиентской поддержки по тел: 8−800−7000−213.