Россия и Китай подписали соглашение об отказе от расчетов в долларах
Сегодня, 09:58ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Между Россией и Китаем заключено межправительственное соглашение о расчетах в национальной валюте, сообщают “Известия” со ссылкой на письмо замглавы Министерства финансов России Сергея Сторчака.
Документ был подписан 27 июня министром финансов России Антоном Силуановым и председателем Народного банка Китая И Ган. Согласно ему, все расчеты между странами теперь будут происходить в национальной валюте, а не в долларах.
Ранее сообщалось о формировании рабочей группы по вопросам перехода России на расчеты в рублях и евро.
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