В Нижнем Тагиле начали поиск строителей моста через пруд за 3,9 млрд рублей
28 июня на сайте госзакупок начался поиск подрядчика строительства моста через Нижнетагильский пруд. Начальная цена контракта — 3,9 миллиарда рублей.
Согласно документации, в 2019 году подрядчик должен будет освоить 526 млн рублей, в 2020 году транш составит 948 млн рублей, в 2021 году — 1,26 млрд рублей, в 2022 году — 1,19 млрд рублей. Работы должны начаться сразу после подписания контракта и завершиться 30 июня 2022 года.
При рассмотрении заявки будут учитываться: наличие у кандидатов аналогичных контрактов, общая стоимость исполненных контрактов, наибольшая цена одного из исполненных договоров на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу по группе объектов, а также качество ранее выполненных работ.
Участник конкурса должен будет внести обеспечение в размере 195 млн рублей, а победитель обеспечить выполнение контракта банковской гарантией на 1,17 млрд рублей, что должно исключить участие в конкурсе компаний с несерьёзными намерениями. Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил в интервью TagilCity.ru, что хочет, чтобы контракт получила специализирующаяся на мостах организация, ближайшая из которых — «Мостострой-11» из Тюмени.
Посмотрим, кто заявится — тот заявится. В Свердловской области вообще нет таких компаний. Последний был Злыгостев (ООО «Мостинжстрой» — Прим. ред.), который успешно завещал долго жить после строительства моста на Фрунзе у нас в Нижнем Тагиле,пояснил глава города.
Мост через реку Тагил соединит два района города и должен стать одним из ключевых факторов дальнейшего развития муниципалитета. 400-метровое сооружение появится к 300-летию Нижнего Тагила. Финансирование проекта осуществляется из регионального, муниципального бюджетов, а также за счет средств инвесторов. Миллиард рублей в проект вложил ЕВРАЗ. Строительство моста единогласно поддержали тагильчане во время общественных слушаний.
Прием заявок от потенциальных подрядчиков завершится 30 июля. Итоговое рассмотрение поступивших документов состоится 2 августа.