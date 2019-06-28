В Свердловской области сократилось количество выданных потребительских кредитов
Сегодня, 09:46ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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На Среднем Урале в мае этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество выданных потребительских кредитов сократилось на 12,5%, сообщает НБКИ.
Количество кредитов сократилось с 50,9 тысячи до 44,5 тысячи по Свердловской области, в целом по России показатель упал на 3,3%. В мае прошлого года было выдано 1,45 миллиона потребительских кредитов, в мае этого года — 1,40 миллиона. Свердловская область оказалась в числе регионов-лидеров потребительского кредитования с наиболее существенным падением показателя.
Как пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин, в стране в целом отмечено охлаждение на рынке потребительского кредитования, а банки стали тщательно подходить к данному вопросу и кредитовать наиболее благонадежных заемщиков.
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