В Свердловской области сократилось количество выданных потребительских кредитов

Количество кредитов сократилось с 50,9 тысячи до 44,5 тысячи по Свердловской области, в целом по России показатель упал на 3,3%. В мае прошлого года было выдано 1,45 миллиона потребительских кредитов, в мае этого года — 1,40 миллиона. Свердловская область оказалась в числе регионов-лидеров потребительского кредитования с наиболее существенным падением показателя.