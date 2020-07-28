Фирма по продаже черного металла отсудила у УВЗ более шести миллионов рублей

Общество с ограниченной ответственностью по торговле черными металлами подало иск о взыскании задолженности с УВЗ на сумму 6,1 миллиона рублей. Суд удовлетворил исковые требования.

В пресс-службе УВЗ сообщили, что планируют обжаловать решение.

Решением суда исковые требования ООО «Спецметалл» удовлетворены. Указанное решение в законную силу не вступило. С решением не согласны, будет обжаловано в установленном порядке,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.