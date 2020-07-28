Фирма по продаже черного металла отсудила у УВЗ более шести миллионов рублей
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел дело по иску ООО «Спецметалл» о взыскании задолженности с АО «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле на сумму 6,1 миллиона рублей.
Общество с ограниченной ответственностью по торговле черными металлами подало иск о взыскании задолженности с УВЗ на сумму 6,1 миллиона рублей. Суд удовлетворил исковые требования.
В пресс-службе УВЗ сообщили, что планируют обжаловать решение.
Решением суда исковые требования ООО «Спецметалл» удовлетворены. Указанное решение в законную силу не вступило. С решением не согласны, будет обжаловано в установленном порядке,сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ.
Ранее компания «СТК-комплект» из Ижевска, занимающаяся производством оборудования для котельных, отсудила у АО НПК «Уралвагонзавод» 15 миллионов рублей в качестве задолженности за поставку продукции. Предприятие с решением суда также не согласно. Оно будет обжаловано в установленном законом порядке.