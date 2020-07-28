Минцифра освоила лишь 75% средств выделенных на нацпрограмму «Цифровая экономика»

Указом от 21 июля президент России Владимир Путин потребовал от Кабинета министров до 30 октября представить новые версии нацпроектов. Авторы «Мейстер» считают разумным после утверждения этих новых версий ввести на какое-то время мораторий на доработки, переделки и корректировки. Исходя из отчета Счетной палаты доработки документов у нас порой превращаются в главное препятствие для работы.