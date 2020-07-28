Минцифра освоила лишь 75% средств выделенных на нацпрограмму «Цифровая экономика»
Сегодня, 20:38ЭкономикаФото: pxhere.com
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Специалисты Счетной палаты Российской Федерации проверили ход расходования денежных средств федеральной казны Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за 2019 год.
Выяснилось, что из выделенных на национальную программу «Цифровая экономика» 66,7 миллиарда рублей ведомство освоило лишь 75%.
Телеграм-канал «Мейстер пишет, что деньги не потратили из-за большого числа изменений и переделок самой программы.
Указом от 21 июля президент России Владимир Путин потребовал от Кабинета министров до 30 октября представить новые версии нацпроектов. Авторы «Мейстер» считают разумным после утверждения этих новых версий ввести на какое-то время мораторий на доработки, переделки и корректировки. Исходя из отчета Счетной палаты доработки документов у нас порой превращаются в главное препятствие для работы.
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