«Не самая хорошая идея»: Евгений Куйвашев объяснил отказ от открытия ТРЦ в пандемию

Один из пользователей социальной сети предложил губернатору открыть торгово-развлекательные центры.

На это Евгений Куйвашев ответил, что снимать все ограничения разом нельзя.

К сожалению, фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не можем допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями. Вы и сами видите, как сегодня многие люди относятся к мерам профилактики инфекции, и создавать дополнительные точки притяжения — не самая хорошая идея, пояснил Евгений Куйвашев.