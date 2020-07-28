«Не самая хорошая идея»: Евгений Куйвашев объяснил отказ от открытия ТРЦ в пандемию
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил по какой причине он не открывает торговые центры. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Один из пользователей социальной сети предложил губернатору открыть торгово-развлекательные центры.
На это Евгений Куйвашев ответил, что снимать все ограничения разом нельзя.
К сожалению, фиксируя ежесуточно более 200 случаев заболевания, мы пока не можем допускать массового скопления людей в торговых центрах, которые соскучились по походам в магазины и времяпрепровождению с друзьями. Вы и сами видите, как сегодня многие люди относятся к мерам профилактики инфекции, и создавать дополнительные точки притяжения — не самая хорошая идея, пояснил Евгений Куйвашев.
Ранее Российский совет торговых центров отнес регион к проблемным регионам по работе ТЦ. Считается, что из-за пандемии сложилась критическая ситуация, так как центры не работают уже 3,5 месяца. В РСТЦ считают, что нет обоснованных доказательств, что работа магазинов может быть связана с распространением инфекции. Представители совета попросили в письме власти открыть торговые центры, а также предоставить им льготы.