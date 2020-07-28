Советы для всех, кто пользуется кредиткой

Кредитные карты - это самый популярный банковский продукт в России и во всем мире, который позволяет легко взять кредит наличными без поручителей. Сегодня ими пользуется больше половины взрослого населения в России. Но даже люди, которые используют кредитку уже не первый год, всегда знают, какие комиссии они платят.

Наши советы помогут вам избежать лишних расходов при пользовании кредитной картой, а также помогут разобраться, стоит ли брать потребительский кредит под залог или нет.

Совет 1. Выбирайте карту со льготным беспроцентным периодом Льготный период кредитной карты - это возможность бесплатно пользоваться кредитными деньгами в течение 1-3 месяцев. Можно разделить стоимость покупки на 4 платежа, пополнив счет на 1/4 от суммы и рассчитавшись карточкой.

Если вы собираетесь погасить задолженность в течение нескольких месяцев - первые 2 месяца без процентов несколько снизят годовую процентную ставку.

Совет 2. Закажите отдельную кредитную карточку для снятия наличных Обычные кредитки лучше приспособлены для безналичных расчетов за товары. Если вы часто пользуетесь наличными, платите по реквизитам или переводите деньги на карточные счета другим людям, закажите специальную кредитку для снятия наличных.

Обратите внимание, что такая карта не имеет льготного периода, поэтому пополнить ее нужно в течение месяца.

Совет 3. Пополняйте карточку до установленной даты Пользователям кредитных карточек важно точно помнить дату, в которую банк начисляет проценты. Это может быть единая для всех дата, последний день месяца или дата подписания соглашения с банком.

До наступления расчетной даты, карточный счет должен иметь положительный баланс. Через задержку на несколько минут будут автоматически начислены проценты и комиссии, а просрочка минимального платежа приводит к штрафам и повышению ставки.

Совет 4. Всегда пополняйте карточку полностью Если пополнять карточку частично, проценты начисляются на наибольшую сумму задолженности, которая была зафиксирована в расчетный период, даже если карта в минусе лишь на одну гривну. Если не придерживаться такого правила, и погашать задолженность частями в течение года, пользование кредиткой становится дороже.

Совет 5. Избегайте снятие наличных с карты в кредит Большинство банков начисляют комиссию, если из обычной кредитной карточки снимают наличные в кредит, или переводить деньги другим людям за счет кредитного лимита.