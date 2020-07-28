Свердловские власти анонсировали падение доходов населения к концу 2020 года
Свердловские власти посчитали возможные потери экономики региона до конца года из-за пандемии коронавируса. Минэкономики и территориального развития подготовило поправки в ранее утвержденный благоприятный прогноз социально-экономического развития, пишет Znak.
Согласно проекту, с марта 2020 года социально-экономического развитие Свердловской области будет зависеть от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. По мнению авторов проекта, основных негативных моментов в экономике удалось избежать благодаря принятым мерам. Однако к концу года ситуация будет хуже, чем в 2019 году.
Предположительно, на 3,9% по сравнению с прошлым годом изменится индекс промышленного производства. Отмечается, что показатели некоторых отраслей вырастут. Например, производство лекарственных средств и медицинских материалов. Но провал будет наблюдаться в металлургическом производстве, производстве электрооборудования и транспортных средств, компьютерной техники.
Также, спрос на товары восстановится лишь к концу 2020 года. На 24,7% упадет прибыль прибыльных предприятий региона, в том числе экспортеров. Помимо этого, 12% предприятий малого и среднего бизнеса могут закрыться из-за пандемии. Соответственно, это коснётся занятости и доходов населения.
Во втором и третьем кварталах будет наблюдаться сокращение доходов населения. В торговле, туризме, общепите и допобразовании прогнозируют снижение доходов на 15%. Реальные доходы населения упадут на 4,1% и составят 95,9% к уровню 2019 года.