Свердловские власти анонсировали падение доходов населения к концу 2020 года

Согласно проекту, с марта 2020 года социально-экономического развитие Свердловской области будет зависеть от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. По мнению авторов проекта, основных негативных моментов в экономике удалось избежать благодаря принятым мерам. Однако к концу года ситуация будет хуже, чем в 2019 году.

Предположительно, на 3,9% по сравнению с прошлым годом изменится индекс промышленного производства. Отмечается, что показатели некоторых отраслей вырастут. Например, производство лекарственных средств и медицинских материалов. Но провал будет наблюдаться в металлургическом производстве, производстве электрооборудования и транспортных средств, компьютерной техники.

Также, спрос на товары восстановится лишь к концу 2020 года. На 24,7% упадет прибыль прибыльных предприятий региона, в том числе экспортеров. Помимо этого, 12% предприятий малого и среднего бизнеса могут закрыться из-за пандемии. Соответственно, это коснётся занятости и доходов населения.