Бизнесмен за 1,5 млн рублей купил общежитие с жильцами в поселке под Нижним Тагилом

На данный момент в здании проживают свыше 100 семей, однако большинство жильцов не имеют прописки. Ранее общежитие принадлежало Уральскому транспортному банку, однако организация обанкротилась. Теперь, по словам нового собственника, он не планирует выселять людей на улицу, однако для чего ему нужен объект, остается неизвестным, сообщает Znak.
Если по-человечески, то я не какой-то там дракон, никого выселять не собираюсь. Там люди живут на разных основаниях: кто-то остался от завода, кто-то пришлый совсем недавно живет,отметил Егор Савицкий.
По словам жильцов, они знают о продаже здания, и о выселении им пока никто ничего не говорил. В прокуратуре отметили, что к ним «граждане пока не обращались».
Возможно, сюда [в свободные комнаты] заселят рабочих каких-то, но особо не интересовался. По крайней мере говорили, что выселять не будут,рассказал один из местных жителей.
Напомним, общежитие было впервые выставлено на продажу летом 2020 года. Однако после вмешательства Кушвинской прокуратуры, торг были приостановлены. Тогда за лот запрашивали 50 миллионов рублей. Причиной продажи стало то, что электромеханический завод предоставил общежитие в качестве залога по кредиту в «Уралтрансбанке». Позднее здание было переведено на баланс банка, чтобы погасить долг. Так как «Уратрансбанк» проходит процедуру банкротства, его имущество распродается в рамках конкурсного производства. Поэтому оснований для оспаривания сделки конкурсный управляющий не имеет.