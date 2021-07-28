Бизнесмен за 1,5 млн рублей купил общежитие с жильцами в поселке под Нижним Тагилом

Напомним, общежитие было впервые выставлено на продажу летом 2020 года. Однако после вмешательства Кушвинской прокуратуры, торг были приостановлены. Тогда за лот запрашивали 50 миллионов рублей. Причиной продажи стало то, что электромеханический завод предоставил общежитие в качестве залога по кредиту в «Уралтрансбанке». Позднее здание было переведено на баланс банка, чтобы погасить долг. Так как «Уратрансбанк» проходит процедуру банкротства, его имущество распродается в рамках конкурсного производства. Поэтому оснований для оспаривания сделки конкурсный управляющий не имеет.