Краснотурьинская компания «Омега Групп» оштрафована на 1,7 млн рублей за взятки
Сегодня, 23:10Экономика
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В результате прокурорской проверки было установлено, что компания «Омега Групп» из Краснотурьинска нарушила антикоррупционное законодательство. Сотрудники предприятия на протяжении полутора лет давало взятки начальнику местной колонии за предоставление льгот при выборе заказчика.
С января 2016 года по апрель 2017 год руководство компании «Омега Групп» выплачивало денежные суммы начальнику исправительной колонии №16 в Краснотурьинске Павлу Синицыну.
Взамен руководитель исправительного учреждения оказывал предприятию предпочтения перед другими заказчиками и предоставлял «Омега Групп» различного рода льготы. За указанный срок начальник ИК-16 получил 866 тыс. рублей.
В мае 2018 года суд признал его виновным в мошенничестве и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей. Результаты прокурорской проверки в отношении «Омега Групп» стали основанием для возбуждения административного судопроизводства, по итогам которого, компания была оштрафована на 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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