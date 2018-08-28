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#домахорошо
Краснотурьинская компания «Омега Групп» оштрафована на 1,7 млн рублей за взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Краснотурьинская компания «Омега Групп» оштрафована на 1,7 млн рублей за взятки

Сегодня, 23:10Экономика
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