Краснотурьинская компания «Омега Групп» оштрафована на 1,7 млн рублей за взятки

С января 2016 года по апрель 2017 год руководство компании «Омега Групп» выплачивало денежные суммы начальнику исправительной колонии №16 в Краснотурьинске Павлу Синицыну.

В мае 2018 года суд признал его виновным в мошенничестве и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей. Результаты прокурорской проверки в отношении «Омега Групп» стали основанием для возбуждения административного судопроизводства, по итогам которого, компания была оштрафована на 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.