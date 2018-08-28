Мэры свердловских городов вступили в борьбу за областной бюджет на 2019 год

Процесс разработки областного бюджета стартовал на Среднем Урале. Главы свердловских городов в определенный срок должны будут согласовать с Минфином данные для заимствований из бюджетных средств.
В срок до 5 сентября муниципалитеты могут подавать заявки на трансферты из бюджета области на 2019 год. Состав комиссии, которая будет рассматривать пожелания городов, уже утвержден указом главы региона. С 10 по 25 сентября в Министерстве финансов Свердловской области пройдут процедуры на согласование.
Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно. Это позволяет предметно рассмотреть запросы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более девяти миллиардов рублей,сказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
Как сообщает «Комсомольская правда Урал», трансферты из областной казны растут из года в год. На 2018 год запланировано более 90 млрд рублей. Сколько будет выделено каждому городу Свердловской области, станет известно в сентябре.