Мэры свердловских городов вступили в борьбу за областной бюджет на 2019 год

В срок до 5 сентября муниципалитеты могут подавать заявки на трансферты из бюджета области на 2019 год. Состав комиссии, которая будет рассматривать пожелания городов, уже утвержден указом главы региона. С 10 по 25 сентября в Министерстве финансов Свердловской области пройдут процедуры на согласование.

Согласительные процедуры с муниципалитетами мы проводим ежегодно. Это позволяет предметно рассмотреть запросы каждой территории. В прошлом году по итогам такой работы дополнительно на муниципальные нужды было распределено более девяти миллиардов рублей,сказала министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.