Новая крыша за 661 871 руб. появится у мирового суда в Нижнем Тагиле

На ремонт в здании мирового суда по адресу ул. Кузнецкого, 12 в Нижнем Тагиле выделено 661 871 руб. Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

Согласно техзаданию подрядчик обязуется выполнить работы по устройству системы водостока и снегозадержания на крыше здания. В том числе произвести замену водостоков и подвесных желобов, оградить кровлю перилами и установить пленку снегозадержателей.

Также исполнитель должен провести ремонт фасада здания и кровли пристроя. В том числе осуществить разборку кирпичной кладки и ремонт отдельных участков кирпичных стен. Провести огрунтовку и окраску фасадов акриловыми составами.

Работы должны выполняться вручную – с лесов. Мусор подрядчик обязуется вывести сам в период работ и по их окончании.