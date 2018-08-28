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#домахорошо
Новые кресло-коляски и тренажеры на сумму 1,8 млн появятся в КЦСОН Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые кресло-коляски и тренажеры на сумму 1,8 млн появятся в КЦСОН Нижнего Тагила

Сегодня, 16:10ЭкономикаЮлия Суворова
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