Новые кресло-коляски и тренажеры на сумму 1,8 млн появятся в КЦСОН Нижнего Тагила
1 890 000 рублей выделены на покупку средств реабилитации и адаптации для подопечных комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила.
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района города Нижнего Тагила» разместило два открытых аукциона на сайте госзакупок. Учреждение планирует на сумму 1 890 000 закупить средства реабилитации и адаптации.
Согласно техническому заданию, учреждению требуются три портативных велотренажера, мини-велотренажеры также в количестве трех штук, два мини-степпера, латеральный эспандер для ног в количестве четырех единиц, опоры функциональные для ходьбы, предназначенные для детей и подростков. Также в смете указаны несколько тренажеров для координации и вертикализаторы для детей с ДЦП.
Согласно данным второго аукциона, центр соцобслуживания закупит пять инвалидных колясок универсального типа, четыре инвалидные коляски активного типа, четыре кресло-коляски с электроприводом, две прогулочных коляски для детей с ДЦП и одну коляску со съемным сиденьем, которое можно использовать в качестве автокресла, также для детей с ДЦП. Помимо этого в смете значится один подъемник для инвалидов.
Также в пояснениях к документации сказано, что цены за технические средства являются твердыми и изменению не подлежат. Исполнитель обязан доставить средства в срок и своими силами, произвести выгрузку, предоставить сопроводительную документацию.
Все дефекты товара, обнаруженные в гарантийный период, поставщик обязуется устранить самостоятельно и за свой счет.
Исполнитель будет определен 7 сентября 2018 года, прием заявок завершится днем ранее.