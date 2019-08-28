Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России

Первое место по-прежнему занимает династия Гуцриевых (владеют «Сафмар», НК «Русснефть» и сетью «М-видео»). Совокупное состояние составляет 5,6 миллиарда долларов. Год назад состояние семьи оценивалось в 5,9 миллиарда долларов. На втором месте оказались Ротенберги (поучают доход от компаний, работающих с «Газпромом»), состояние составило 5,1 миллиарда долларов. На третьем месте рейтинга разместились Шаймиевы (им принадлежат нефтяные, нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании), состояние оценивается в 2,8 миллиарда долларов.