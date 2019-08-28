Минфин анонсировал новую систему пенсионных накоплений

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Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин совместно с Центробанком готовит новую систему пенсионных накоплений, пишет «Российская газета».
Моисеев подчеркнул, что детали законопроекта станут известны через неделю. Концепция об индивидуальном пенсионом капитале была разработана еще в 2016 году. Предполагается, что взносы на накопительную пенсию будет производить сам работник, они составят 6% от заработной платы.
Ранее предполагалось, что россияне будут включены в систему автоматически, однако на сегодняшний момент от этой идеи отказались. Запустить нововведение планируется в 2020 году.
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