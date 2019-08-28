Минфин анонсировал новую систему пенсионных накоплений

Моисеев подчеркнул, что детали законопроекта станут известны через неделю. Концепция об индивидуальном пенсионом капитале была разработана еще в 2016 году. Предполагается, что взносы на накопительную пенсию будет производить сам работник, они составят 6% от заработной платы.