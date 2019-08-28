В развитие мобильной связи в Нижнем Тагиле инвестируют 150 миллионов рублей

С помощью инвестиций в городе появятся более 100 опор двойного назначения, с возможностью размещения на них оборудования сети подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и других перспективных стандартов, например, 5G.

Помимо обеспечения жителей Нижнего Тагила качественной мобильной связью, такое развитие инфраструктуры позволит в будущем совершенствовать систему безопасности — камеры ГИБДД, камеры наблюдения МВД.

Наши объекты размещены в 60 регионах России. Мы уже инвестировали в телекоммуникационную инфраструктуру страны свыше 12 млрд рублей. Мы уверены, что стратегическое партнерство с администрацией города Нижний Тагил положительно скажется на продвижении инновационных решений цифровой экономики, формирующих комфортную и «умную» городскую среду,заявил Александр Чуб.

Инвестор уже предоставил администрации города трехлетний план по реализации проекта. Уже в 2019 году на территории Нижнего Тагила установят 39 антенно-мачтовых сооружений группы компаний «Русские башни».