В Екатеринбурге планируют снести легендарный рынок «КОР»

В Екатеринбурге планируют снести легендарный рынок «КОР»

Сегодня, 11:35ЭкономикаPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге планируется снести оптовый рынок «КОР». По словам мэра Александра Выскинского, на его месте могут построить жилой комплекс. Об этом он заявил в эфире E1.

Он отметил, что рынок уже «свое отжил», а также что на том месте есть большие торговые центры, а потому строить новые не имеет смысла.

Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая территория, отметил Александр Высокинский.

Он добавил, что на данный момент идея обсуждается в рамках изменения генплана и возможность реализации проекта будет зависеть от обеспеченности района школами и детскими садами.

В июле 2020 года Александ Высокинский заявил, что 36-этажный недостроенный небоскреб, расположенный у Северного автовокзала в Екатеринбурге планируется снести.

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