В Екатеринбурге планируют снести легендарный рынок «КОР»

В Екатеринбурге планируется снести оптовый рынок «КОР». По словам мэра Александра Выскинского, на его месте могут построить жилой комплекс. Об этом он заявил в эфире E1.

Он отметил, что рынок уже «свое отжил», а также что на том месте есть большие торговые центры, а потому строить новые не имеет смысла. Технологически мы не против, чтобы там появлялся жилой комплекс. Это достаточно хорошая территория, отметил Александр Высокинский. Он добавил, что на данный момент идея обсуждается в рамках изменения генплана и возможность реализации проекта будет зависеть от обеспеченности района школами и детскими садами. В июле 2020 года Александ Высокинский заявил, что 36-этажный недостроенный небоскреб, расположенный у Северного автовокзала в Екатеринбурге планируется снести. «А эта свечка надолго?»: мэрия Екатеринбурга планирует снести скандальный небоскреб

