Правительство выделило 230 млн рублей на оборудование детской больницы Екатеринбурга

В июле премьер Михаил Мишустин обещал помочь нам со средствами на покупку оборудования для Свердловской областной детской клинической больницы. Свое слово он сдержал и подписал распоряжение о выделении 230 миллионов рублей, написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.
Данные денежные средства будут направлены на приобретение более Напомним, 40 единиц медицинских изделий. В их числе — аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорождённых.
Также глава региона отметил, что из резервного фонда правительства будет выделено ещё 68 миллионов рублей на покупку оборудования для Центральной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.
Напомним, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний правительство Свердловской области планирует дополнительно выделить 1,7 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Нижний Тагил.