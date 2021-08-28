Правительство выделило 230 млн рублей на оборудование детской больницы Екатеринбурга

Правительство выделило 230 млн рублей на оборудование детской больницы Екатеринбурга
Правительство выделило 230 млн рублей на оборудование детской больницы Екатеринбурга
Сегодня, 18:19ЭкономикаФото: 1МI
Около 230 миллионов рублей выделено из федерального бюджета на покупку медицинского оборудования для Свердловской областной детской клинической больницы. Распоряжение подписано председателем российского правительства Михаилом Мишустиным.

В июле премьер Михаил Мишустин обещал помочь нам со средствами на покупку оборудования для Свердловской областной детской клинической больницы. Свое слово он сдержал и подписал распоряжение о выделении 230 миллионов рублей, написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.

Данные денежные средства будут направлены на приобретение более Напомним, 40 единиц медицинских изделий. В их числе — аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорождённых.

Также глава региона отметил, что из резервного фонда правительства будет выделено ещё 68 миллионов рублей на покупку оборудования для Центральной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.

Напомним, на лечение сердечно-сосудистых заболеваний правительство Свердловской области планирует дополнительно выделить 1,7 миллиарда рублей. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Нижний Тагил.

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