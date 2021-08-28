Правительство выделило 230 млн рублей на оборудование детской больницы Екатеринбурга

В июле премьер Михаил Мишустин обещал помочь нам со средствами на покупку оборудования для Свердловской областной детской клинической больницы. Свое слово он сдержал и подписал распоряжение о выделении 230 миллионов рублей, написал на своей странице в Instagram Евгений Куйвашев.