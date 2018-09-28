I степень качества управления региональными финансами присвоена Свердловской области
Сегодня, 06:30Экономика
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По результатам мониторинга и оценки по нескольким показателям Свердловская область получила первую степень качества организации бюджетного процесса.
Источник: Официальный сайт Правительства Свердловской области
Минфин России каждый год проводит мониторинг качества управления финансами регионов. Оцениваются сразу несколько показателей, среди которых работа по выполнению указов президента, оказание госуслуг, бюджетное планирование и т.д. Всего министерством были отмечены 26 регионов России.
Качественное управление финансами - это в первую очередь социальная стабильность региона и качества жизни жителей Среднего Урала», уточнила вице-губернатор - министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
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