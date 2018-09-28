I степень качества управления региональными финансами присвоена Свердловской области

Минфин России каждый год проводит мониторинг качества управления финансами регионов. Оцениваются сразу несколько показателей, среди которых работа по выполнению указов президента, оказание госуслуг, бюджетное планирование и т.д. Всего министерством были отмечены 26 регионов России.