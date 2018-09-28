Новая схема перехода между НПФ: как управлять накопленным и не потерять

По словам директора Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Кирилла Пронина, люди также жалуются на удержание средств у текущего страховщика и на потерю инвестиционного дохода при смене НПФ. Эксперт рассчитывает, что новая схема переходов из одного пенсионного фонда в другой, которая начнет действовать в России с начала 2019 года, решит эти проблемы.

Сейчас в накопительной системе находится более 4,3 триллиона рублей. Это пенсионные средства 76 миллионов российских граждан. Пенсионными накоплениями управляют как государство, так и частные фонды. Граждане могут выбирать или менять пенсионный фонд. Пенсионные взносы защищены государством. С 2015 года в стране действует государственная система пенсионных накоплений. В случае банкротства или лишения лицензии того или иного НПФ пенсионные взносы гарантированно сохраняются, при этом есть риск потерять накопленные проценты. Раз в год можно сменить фонд, перейти из одного НПФ в другой, уйти из Пенсионного фонда России в негосударственный, либо вернуться из НПФ в ПФР. Но менять фонд без потери дохода можно только один раз в пять лет. Если срок не выдержан, человек лишается накопленных на этот срок процентов.

Перевод денег в другой НПФ, когда вы даже не подозреваете об этом – самая распространенная жалоба последних лет. По оценкам экспертов, десятки тысяч граждан пострадали из-за действий недобросовестных агентов. Расцвет таких схем пришелся на 2016-2017 годы. Известны случаи, когда агенты заключали контракты, устрашая клиентов тем, что государство может забрать все их накопления на старость. И предлагали путь спасения в виде перевода средств на «защищенный» счет в дном из НПФ. Или менеджеры в других компаниях, которые оказывали услугу по продвижению НПФ, в стопке документов на подпись по кредиту или депозиту закладывали документы на перевод накопленных средств в другой НПФ. Из-за действий недобросовестных агентов и продавцов сумма потерь накопленных доходов достигла 30-40 млрд. в год. Большинство судиться за деньги не стало и просто смирилось с потерей.

В компании, где я работала, был заключен договор с одним НПФ на оказание агентских услуг по привлечению клиентов и заключению договоров в салонах связи. Для того, чтобы получить премиальную часть с продажи услуги, некоторые сотрудники просто подсовывали на подпись документы при оформлении другого продукта. Многие из них даже не знали механизм перевода накопительной части пенсии, а уж тем более, не могли объяснить клиенту на языке выгод, чем предлагаемый фонд лучше другого. В общем, планы по продажам стояли, и они продавали, как могли. Страдал в конечном итоге клиент, поделилась историей Екатерина, бывший сотрудник компании оператора связи в Нижнем Тагиле.

Чтобы защитить будущих пенсионеров, систему пенсионного фонда решили сделать прозрачной, поясняет Кирилл Пронин.

Если сейчас можно умалчивать о рисках и возможных потерях при досрочном переводе пенсионных накоплений, то с 1 января 2019 года человека будут обязаны проинформировать о сумме инвестиционного дохода, которую он теряет при смене фонда. Новые правила позволят снизить количество незаконных переводов и потери инвестиционного дохода.

По новому закону с 1 января 2019 года:

При подаче заявления клиент будет проинформирован о сумме инвестиционного дохода, которую он теряет при смене фонда. ПФР будет сообщать и прежнему, и новому фонду о факте подачи заявления о переходе. Есть возможность отозвать заявление до конца календарного года. Средства останутся в прежнем фонде.

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг. Другой вариант, надо будет прийти в ПФ лично или представителю. Размер теряемого инвестиционного дохода гражданин будет знать сразу при подаче заявления, поскольку закон предусматривает обязательное информирование в режиме онлайн.

Таким образом, у каждого будет возможность взвесить все «за» и «против» и сделать осознанный выбор, считает эксперт ЦБ.

Полную информацию о поданных заявлениях о смене страховщика можно будет посмотреть на портале госуслуг.

Если человек относится к категории «молчунов», то есть ни разу не писал заявление на перевод накопительной части пенсии, то деньги по умолчанию находятся под управлением государственной управляющей компании Внешэкономбанка. Каждый год на накопленную сумму начисляется инвестиционный доход. К примеру, в 2017 году он составил 8,6% годовых.

В прошлом году оформлял вклад в банке. Менеджер предложила перевести деньги в подконтрольный банку НПФ. Рассказала о преимуществах. Я немного поколебался, но согласился, так как у меня довольно обширный спектр продуктов и услуг именно от этого банка. А позже получил отчет и очень удивился, что денег на накопительном счете стало меньше, чем было до перехода. Оказывается, я потерял сумму накопленных процентов. Но при переходе меня об этом никто не предупредил, во вкусной презентации этот немаловажный пунктик был опущен. А накопления там были за 4 года, рассказал тагильчанин.