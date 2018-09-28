Оклад для муниципальных служащих Нижнего Тагила повысится на 4% с 1 октября

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С 1 октября в Нижнем Тагиле будет проиндексирована зарплата муниципальных работников. Их оклад повысится на 4%.
Сюжеты: Нижний Тагил
Оплата труда повысится у служащих казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных мэрии. Контроль за индексацией будет вести вице-мэр по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.
За первое полугодие 2018 года фактический расход на зарплаты муниципальных служащих составил 2 млрд 351 млн рублей, сообщает ИА «Все новости».
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