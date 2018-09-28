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Оклад для муниципальных служащих Нижнего Тагила повысится на 4% с 1 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оклад для муниципальных служащих Нижнего Тагила повысится на 4% с 1 октября

Сегодня, 10:30Экономика
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