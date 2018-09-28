Рейтинг Forbes: 7 крупнейших частных компаний Урала вошли в ТОП-200

Выше всех среди свердловских компаний группа УГМК с штаб-квартирой в г. Верхняя Пышма - 17 место. Выручка за 2018 год – 403 млрд рублей. Группа объединяет более 40 предприятий в 14 регионах России и за рубежом. На холдинг приходится около 2% мирового производства цинка и 1,5% — меди. Крупнейший производитель меди в России, принадлежит миллиардерам Искандеру Махмудову (40%), Андрею Козицыну (35%), Андрею Бокареву (10%) и их партнерам.

69 строчку в ТОП-200 занимает «Русская медная компания» — третий после УГМК и «Норильского никеля» производитель меди на российском рынке. Компания базируется в Екатеринбурге. Холдинг с выручкой в 129 млрд рублей за 2018 год объединяет 13 металлургических и горнодобывающих предприятий и выпускает около 19% российской меди.

Группа «Синара» принадлежит основному владельцу Трубной металлургической компании Дмитрию Пумпянскому. Компания с выручкой 122,4 млрд рублей занимает 73 место в рейтинге. Помимо транспортного машиностроения она развивает финансовый, туристический, аграрный, энергетический бизнесы и девелопмент.

На 102 месте корпорация «ВСМПО-АВИСМА» с показателем выручки 88 млрд рублей. Компания находится в г. Верхняя Салда, это крупнейший в мире производитель титана полного технологического цикла. Заместитель председателя совета директоров корпорации Михаил Шелков — контролирующий акционер компании «Бизнес Альянс Компании», которой принадлежат 65,3% акций «ВСМПО-АВИСМА». Шелкова называют одним из ключевых сотрудников в команде Сергея Чемезова, гендиректора госкорпорации «Ростех».

Компания «Элемент-Трейд» управляет сетью магазинов самообслуживания «Монетка», созданной в 2001 году предпринимателями Романом Заболотновым и Александром Жеребцовым. Среди 200 крупнейших российских предприятий в рейтинге Forbes «Элемент-трейд» на 113 месте с выручкой 79 млрд рублей.

142 и 144 места заняли 2 компании из Екатеринбурга: «Уральские авиалинии» и «Сталепромышленная компания».

Компания «Уральские авиалинии» была создана в 1993 году на базе авиаотряда Свердловского авиапредприятия. Сейчас авиакомпания — пятый по размеру авиаперевозчик страны, базируется в екатеринбургском аэропорту Кольцово и московском Домодедово. Флот перевозчика состоит из 43 самолетов Airbus. Выручка авиакомпании - 66,7 млрд рублей.