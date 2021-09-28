Мэрия Екатеринбурга выставит на торги ансамбль исторических зданий за 145 миллионов

Несколько зданий в районе полпредства, которые будут выставлены на аукцион в Екатеринбурге, относятся к памятникам архитектуры. Депутаты гордумы решили продать их за 145 миллионов рублей, аренда же этих помещений может приносить в год порядка 10 миллионов в казну уральской столицы, сообщает E1.
Сейчас зданиями ансамбля пользуются несколько организаций. Например, здание площадью около 670 квадратных метров безвозмездно использует Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, а по соседству расположилась «Организации по содействию развития уральского минералогического музея, семьи и детей».
Общая площадь архитектурного комплекса составляет порядка 1700 квадратных метров.
Вместе с этими зданиями мэрия планирует продать еще несколько узнаваемых памятников архитектуры и объектов культурного наследия.
Напомним, летом 2021 года бизнесмен купил 5-этажное общежитие вместе с жильцами. В доме сейчас проживает около 100 семей без прописки.