Мэрия Екатеринбурга выставит на торги ансамбль исторических зданий за 145 миллионов

Архитектурный ансамбль из нескольких исторических зданий в районе полпредства в Екатеринбурге мэрия города решила выставить на торги. Предполагается выручить с реализации порядка 145 миллионов.

Несколько зданий в районе полпредства, которые будут выставлены на аукцион в Екатеринбурге, относятся к памятникам архитектуры. Депутаты гордумы решили продать их за 145 миллионов рублей, аренда же этих помещений может приносить в год порядка 10 миллионов в казну уральской столицы, сообщает E1. Сейчас зданиями ансамбля пользуются несколько организаций. Например, здание площадью около 670 квадратных метров безвозмездно использует Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, а по соседству расположилась «Организации по содействию развития уральского минералогического музея, семьи и детей». Общая площадь архитектурного комплекса составляет порядка 1700 квадратных метров. Вместе с этими зданиями мэрия планирует продать еще несколько узнаваемых памятников архитектуры и объектов культурного наследия. Напомним, летом 2021 года бизнесмен купил 5-этажное общежитие вместе с жильцами. В доме сейчас проживает около 100 семей без прописки. Бизнесмен за 1,5 млн рублей купил общежитие с жильцами в поселке под Нижним Тагилом

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