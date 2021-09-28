Мэрия Екатеринбурга выставит на торги ансамбль исторических зданий за 145 миллионов

Мэрия Екатеринбурга выставит на торги ансамбль исторических зданий за 145 миллионов
Мэрия Екатеринбурга выставит на торги ансамбль исторических зданий за 145 миллионов
Сегодня, 14:51ЭкономикаФото: 1МI
Архитектурный ансамбль из нескольких исторических зданий в районе полпредства в Екатеринбурге мэрия города решила выставить на торги. Предполагается выручить с реализации порядка 145 миллионов.

Несколько зданий в районе полпредства, которые будут выставлены на аукцион в Екатеринбурге, относятся к памятникам архитектуры. Депутаты гордумы решили продать их за 145 миллионов рублей, аренда же этих помещений может приносить в год порядка 10 миллионов в казну уральской столицы, сообщает E1.

Сейчас зданиями ансамбля пользуются несколько организаций. Например, здание площадью около 670 квадратных метров безвозмездно использует Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, а по соседству расположилась «Организации по содействию развития уральского минералогического музея, семьи и детей».

Общая площадь архитектурного комплекса составляет порядка 1700 квадратных метров.

Вместе с этими зданиями мэрия планирует продать еще несколько узнаваемых памятников архитектуры и объектов культурного наследия.

Напомним, летом 2021 года бизнесмен купил 5-этажное общежитие вместе с жильцами. В доме сейчас проживает около 100 семей без прописки.

Сюжеты:
Екатеринбург
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