Тагильский «СпецАвтоСтрой» задолжал 7,7 млн штрафов ГИБДД за перевес транспорта

ООО «СпецАвтоСтрой» из Нижнего Тагила задолжал 8,5 млн за оплату 108 штрафов ГИБДД, большая часть из них выписана за перевес транспорта. Кроме того в отношении генерального директора компании Александра Долгодворова заведено уголовное дело за неуплату 4,5 млн налогов.

Компания занимается грузоперевозками. Самые крупные штрафы от ГИБДД, имеющиеся у компании на данный момент, составляют от 350 до 400 тысяч рублей, они выписаны Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Для сохранения дорожного полотна на трассах для большегрузов предусмотрен весогабаритный контроль, там стоят специальные рамки. Так, штраф в 350 тысяч рублей назначается за превышение по массе на 20-50%, а по габаритам — на 20-50 сантиметров. 400 тысяч придется заплатить за превышение по массе более чем на 50% и по габаритам более чем на 50 сантиметров. Таких штрафов, по данным ФССП России, у «СпецАвтоТранса» накопилось на сумму 7,7 млн рублей, однако компания до сих пор продолжает работать. Долг у компании тянется с октября 2020 года, по многим штрафам назначены исполнительные сборы. Кроме того, крупные штрафы выписываются юридическим лицам, например, за отсутствие сопроводительных документов на груз, незарегистрированный технический талон, неисправный тахограф. Напомним, в отношении гендиректора тагильского ООО «СпецАвтоТранс» возбуждено уголовное дело. Он почти год не платил налоги, при этом продолжал работать с партнерами и переводил им деньги на счета. В ходе расследования предприниматель полностью погасил задолженность. 4,5 млн налогов задолжал гендиректор тагильской компании «СпецАвтоСтрой»

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