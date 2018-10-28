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Более 1 млн россиян стали невыездными заграницу из-за долгов по кредитам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 1 млн россиян стали невыездными заграницу из-за долгов по кредитам

Сегодня, 18:05ЭкономикаФото: Петр Ковалев/ tass.ru
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