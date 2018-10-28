Более 1 млн россиян стали невыездными заграницу из-за долгов по кредитам
Сегодня, 18:05ЭкономикаФото: Петр Ковалев/ tass.ru
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По состоянию на 1 сентября 2018 года число жителей России, которые не могут выехать за пределы страны превысило 1 млн человек. По информации службы судебных приставов, каждый третий должник в нашей стране ограничен в праве выезда за пределы РФ.
За первые 9 месяцев 2018 года в списках невыездных оказались 1,3 млн россиян. Введение подобных ограничительных мер позволило ФССП взыскать с граждан почти 45 млрд рублей.
Краснодарский край, Москва, Башкирия, Татарстан и Московская область лидирует среди других регионов по количеству выданных постановлений об ограничении выезда, сообщает «ТАСС».
В Федеральной службе судебных приставов рассказали о том, что каждый третий должник получает ограничение на выезд, по каждому второму производству накладывается арест на доходы должников, а в каждом 17-ом случае – арест на имущество.
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