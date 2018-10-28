Более 1 млн россиян стали невыездными заграницу из-за долгов по кредитам

За первые 9 месяцев 2018 года в списках невыездных оказались 1,3 млн россиян. Введение подобных ограничительных мер позволило ФССП взыскать с граждан почти 45 млрд рублей.

Краснодарский край, Москва, Башкирия, Татарстан и Московская область лидирует среди других регионов по количеству выданных постановлений об ограничении выезда, сообщает «ТАСС» .

В Федеральной службе судебных приставов рассказали о том, что каждый третий должник получает ограничение на выезд, по каждому второму производству накладывается арест на доходы должников, а в каждом 17-ом случае – арест на имущество.