«Ведомости»: сбои в телевещании могут возникнуть из-за долгов Первого канала

Как сообщает Шубин, долги Первого канала и его подрядных организаций составили уже около трети от дохода телестанции. Также он подчеркивает, что из-за нехватки средств нарастает аварийность, и станция больше не может гарантировать качество вещания.

По сообщению источников издания, из Останкино в период с августа по октябрь этого года уволили порядка 200 человек. Этим числом телестанция не ограничится.

Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены,говорит Шубин.