«Ведомости»: сбои в телевещании могут возникнуть из-за долгов Первого канала
Сегодня, 13:37ЭкономикаФото: pixabay.com
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Останкино предупредило россиян о возможных сбоях в эфире из-за сокращения штата телестанции. Связано это с задолженностью Первого канала и его подрядчиков, пишут «Ведомости» со ссылкой на видеообращение гендиректора ФГУП Михаила Шубина.
Как сообщает Шубин, долги Первого канала и его подрядных организаций составили уже около трети от дохода телестанции. Также он подчеркивает, что из-за нехватки средств нарастает аварийность, и станция больше не может гарантировать качество вещания.
По сообщению источников издания, из Останкино в период с августа по октябрь этого года уволили порядка 200 человек. Этим числом телестанция не ограничится.
Все, что не приносит прибыли, будет срезано, и люди уволены,говорит Шубин.
В декабре 2018 года Останкино через суд потребовало взыскать с Первого канала и его основного поставщика контента «Красный квадрат» долги на 163 миллиона рублей и на 63 миллиона рублей соответственно. В начале этого года долги были погашены.
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